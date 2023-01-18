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لأصحاب القروض السكنية.. ودعوا للـ1500 وتجهزوا للولار!

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 18 - يناير - 2023 7:35 مساءً
الدولار والليرة اللبنانية

الدولار والليرة اللبنانية

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أشارت مصادر مواكبة لاجتماعات المجلس المركزي في مصرف لبنان الى الإبقاء على الاجتماعات مفتوحة حتى دخول سعر الصرف الرسمي الجديد عند ١٥ الف ليرة للدولار حيز التنفيذ مطلع شباط المقبل.

وكشفت المصادر لـmtv أن حاكم مصرف لبنان يتجه للاعلان عن خطة شاملة تتضمن قرارات وتعاميم تهدف لضبط سعر الصرف في السوق السوداء وتخفيض حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية بشكل كبير من الأسواق.

وأضافت المصادر ان الاجتماع تطرق لموضوع القروض وتوجه لاقرار تسديد كل القروض المأخوذة بالدولار بدءا من مطلع شباط المقبل على أساس سعر ١٥ ألف ليرة وذلك حصراً للمقيمين في لبنان اما بالنسبة للمغتربين فالتوجه هو لالزامهم تسديد قروض الدولار بالدولار الفريش”.

ولفتت المصادر الى أن “القروض السكنية بالدولار سيتم تسديها بما يعرف باللولار او بالليرة على أساس سعر ١٥ ألف ليرة للدولار ما يعني حتما وداعا نهائيا لسعر الصرف عند ١٥٠٠ ليرة”.

وأعلنت المصادر أن “مجموعة تعاميم تصدر تباعا حتى حلول مطلع شهر شباط تعيد الانضباط الى آلية الاستفادة من منصة صيرفة ومنها ما يدخل تعديلات على التعاميم السابقة المتعلقة بالسحوبات المصرفية وأيضاً آلية تسديد القروض”.

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