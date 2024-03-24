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لأهالي بيروت.. ممنوع المرور على هذا الطريق لـ25 يوماً!

منذ 14 دقيقة
تدابير سير

تدابير سير

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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال جرّ لمياه نهر الأوّلي إلى بيروت الكُبرى ضمن نطاق بلديّة الحدت، وذلك اعتبارًا من تاريخ 25/03/2024، ولمدّة /25/ يومًا.

سيتمّ قطع السير من الشارع الذي يربط شركة الريجي ومعهد قوى الأمن القديم في الوروار، إلى الطّريق الدّائري المُحاذي لثكنة العقيد ناجي الهادي في الوروار، وتحويل السير إلى الطرقات الفرعيّة المُحاذية طيلة الفترة المذكورة أعلاه، ولحين الانتهاء.

يرجى من المواطنين أخذ العلم وعدم سلوك الطريق المذكور، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، منعًا للازدحام.

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