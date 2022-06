لأهداف متعددة... 100 مدرعة بريطانية تصل إلى لبنان

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، عن وصول 100 عربة مدرعة إلى لبنان من نوع “لاند روفر”، بالإضافة إلى طاقم أفراد بريطاني لتدريب القوات المسلحة اللبنانية على استخدامها.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة على حسابها في تويتر: “وصول 100 سيارة لاند روفر مدرعة إلى لبنان مع لواء من قوات الهجوم الجوي مكون من 16 شخصا لتدريب القوات المسلحة اللبنانية على استخدامها”.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة ثانية أن تزويد لبنان بهذه المدرعات يهدف إلى “الدفاع عن حدوده مع سوريا”.

وأشارت الوزارة إلى أن المدرعات من شأنها تعزيز فرص “منع الإرهابيين من الدخول إلى أوروبا، ووقف مهربي المخدرات والأسلحة الذين يعبرون الحدود”، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

100 armoured Land Rovers arriving in Lebanon along with Britain's 16 Air Assault Brigade to train the Lebanese Armed Forces in their use. Great news for the stability of 🇱🇧and the security of 🇬🇧 pic.twitter.com/uSDM6RrIi4

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 12, 2021