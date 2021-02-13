الثلاثاء 14 ذو القعدة 1443 ﻫ - 14 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لأهداف متعددة... 100 مدرعة بريطانية تصل إلى لبنان

13 - فبراير - 2021
المدرعات لحظة وصولها إلى لبنان

المدرعات لحظة وصولها إلى لبنان

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، عن وصول 100 عربة مدرعة إلى لبنان من نوع “لاند روفر”، بالإضافة إلى طاقم أفراد بريطاني لتدريب القوات المسلحة اللبنانية على استخدامها.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة على حسابها في تويتر: “وصول 100 سيارة لاند روفر مدرعة إلى لبنان مع لواء من قوات الهجوم الجوي مكون من 16 شخصا لتدريب القوات المسلحة اللبنانية على استخدامها”.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة ثانية أن تزويد لبنان بهذه المدرعات يهدف إلى “الدفاع عن حدوده مع سوريا”.

وأشارت الوزارة إلى أن المدرعات من شأنها تعزيز فرص “منع الإرهابيين من الدخول إلى أوروبا، ووقف مهربي المخدرات والأسلحة الذين يعبرون الحدود”، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الناقورة تشهد مفاوضات الترسيم
    النزاع البحري مع إسرائيل.. لبنان يستعد لتقديم حل وسط
    بلدية الدوير
    بالفيديو: جريمة الدوير تتفاعل.. إحراق منازل وتوتر شديد بالمنطقة
    بسام ياسين
    العميد ياسين يكشف خفايا ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الحدود الجنوبية
    إسرائيل تهدّد بالحرب... سنقصف لبنان بشكل غير مسبوق!
    حقل كاريش
    خبير يكشف المردود المالي المتوقع من حقل كاريش
    مغارة جعيتا
    بالفيديو: اكتشاف مغارة في جبل خربة قنافار شبيهة بمغارة جعيتا