لأول مرة.. حزب الله يستخدم صواريخ "فلق 2" في قصف مقر عسكري إسرائيلي

أعلن حزب الله مساء (السبت 8-6-2024) أنه استهدف مبنى للاستخبارات العسكرية في “مستعمرة مسكاف عام” بالصواريخ وتم تدميره، وأن من داخله سقطوا بين قتيل وجريح.

وقال الحزب إنه قصف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هيلل براجمة صواريخ “فلق 2″، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا النوع من الصواريخ.

بدورها، أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية باندلاع حرائق في منطقة المالكية شمال إسرائيل عقب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم رصد سقوط عدد من الصواريخ في المناطق الزراعية شمال هعيمك وبمنطقة مشغاف، وأن الحرائق تشتعل في المنطقة.

وذكرت قناة كان الإسرائيلية أن حرائق اندلعت في مستوطنة مسكاف عام بإصبع الجليل عقب إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان، وتواجه فرق الطوارئ صعوبة في التعامل مع الحدث.