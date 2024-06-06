لأول مرة.. حزب الله يطلق صواريخ دفاع جوي باتجاه طائرات إسرائيلية

أعلن حزب الله ولأول مرة عن إطلاق صواريخ دفاع جوي استهدفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي في سماء لبنان.

ووفقاً لبيان الإعلام الحربي لحزب الله، فقد تم “إطلاق الصواريخ باتجاه طائرات العدو الحربية التي كانت تعتدي على سمائنا ‌‏وخرقت جدار الصوت في محاولة لإرعاب الأطفال مما أجبرها على التراجع الى خلف الحدود”.‏ ‏

كما أعلن حزب الله عن استهداف ‏موقع البغدادي بصواريخ بركان ثقيلة وإصابتها إصابة مباشرة، رداً على ‏الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي صباح اليوم في عيترون.

من ناحية أخرى، أبلغ الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس رؤساء البلدات الواقعة شمالي إسرائيل، على الحدود مع لبنان، أن عليهم الاستعداد لأيام أكثر صعوبة في الشمال.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن غانتس قوله خلال لقاء جمعه بهم قبل يومين، إن عليهم ألا يشتكوا بشأن الحاضر؛ لأن المستقبل قد يكون أكثر إشكالية.

وطلب غانتس من رؤساء البلدات الاستعداد لقتالٍ ولأيام أكثر صعوبة، يمكن أن تصل بهم إلى الحرب.