لأول مرة منذ التسعينات.. لبنان يرفع سعر الكهرباء

قال متحدث باسم شركة كهرباء لبنان إن الشركة رفعت الثلاثاء سعر الكهرباء لأول مرة منذ التسعينات.

وذكر المتحدث أنه سيتم تسعير الكهرباء الآن بعشرة سنتات أمريكية لكل كيلووات/ساعة لأول 100 كيلووات مستهلكة، و27 سنتا لكل كيلووات للاستهلاك فوق ذلك.

وسيتم احتساب تكاليف الكهرباء بالليرة اللبنانية بسعر صرف منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان المركزي، والذي بلغ حوالي 30 ألف ليرة للدولار الثلاثاء، بحيث كان السعر بالليرة اللبنانية في السابق يعادل سنتا واحدا تقريبا لكل كيلووات/ساعة.

هذا وكانت قد أوضحت مصادر وزارة الطاقة والمياه امس الاثنين 31\10\2022 أن “استيفاء الفواتير على التعرفة الجديدة لكهرباء لبنان لن يحصل قبل شهر كانون الثاني المقبل.

أي أن المواطنين سيدفعون فاتورتي تشرين الثاني وكانون الأول وفق التعرفة الجديدة مع مطلع العام ٢٠٢٣، متمنية ان تكون التغذية بالتيار الكهربائي لمدة تتراوح بين ٨ و١٠ ساعات قد بدأت لا سيما إذا نجحت مناقصة الفيول أويل والغاز اويل التي أطلقتها وزارة الطاقة والمياه لشراء كميات من الفيول أويل منذ أيام بناء على تعهد من رئيس حكومة تصريف الأعمال بتأمين التمويل لهذه المحروقات”.