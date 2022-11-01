الثلاثاء 7 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 1 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لأول مرة منذ التسعينات.. لبنان يرفع سعر الكهرباء

منذ 9 ثواني
كهرباء لبنان

كهرباء لبنان

A A A
طباعة المقال

قال متحدث باسم شركة كهرباء لبنان إن الشركة رفعت الثلاثاء سعر الكهرباء لأول مرة منذ التسعينات.

وذكر المتحدث أنه سيتم تسعير الكهرباء الآن بعشرة سنتات أمريكية لكل كيلووات/ساعة لأول 100 كيلووات مستهلكة، و27 سنتا لكل كيلووات للاستهلاك فوق ذلك.

وسيتم احتساب تكاليف الكهرباء بالليرة اللبنانية بسعر صرف منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان المركزي، والذي بلغ حوالي 30 ألف ليرة للدولار الثلاثاء، بحيث كان السعر بالليرة اللبنانية في السابق يعادل سنتا واحدا تقريبا لكل كيلووات/ساعة.

هذا وكانت قد أوضحت مصادر وزارة الطاقة والمياه امس الاثنين 31\10\2022 أن “استيفاء الفواتير على التعرفة الجديدة لكهرباء لبنان لن يحصل قبل شهر كانون الثاني المقبل.

أي أن المواطنين سيدفعون فاتورتي تشرين الثاني وكانون الأول وفق التعرفة الجديدة مع مطلع العام ٢٠٢٣، متمنية ان تكون التغذية بالتيار الكهربائي لمدة تتراوح بين ٨ و١٠ ساعات قد بدأت لا سيما إذا نجحت مناقصة الفيول أويل والغاز اويل التي أطلقتها وزارة الطاقة والمياه لشراء كميات من الفيول أويل منذ أيام بناء على تعهد من رئيس حكومة تصريف الأعمال بتأمين التمويل لهذه المحروقات”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار لبنان

اعتصام لتجمع متقاعدين - قوى الأمن الداخلي
متقاعدو قوى الأمن الداخلي يلوّحون بالتحرك
كبتاغون
وجهتها السودان.. إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكبتاغون
النائب رازي الحاج
رازي الحاج يُطلق حملة فحوص مخبرية لمياه الشفة في المتن

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جبران باسيل
باسيل يُصعّد ويُخيّر الضاحية بينه وبري... فكيف ردّت؟!
الصحافي طوني ابي نجم
طوني أبي نجم لـ "بدنا الحقيقة": ميشال عون مدمّر والتاريخ سيلعنه
الرئيس نجيب ميقاتي
الرئيس ميقاتي يكشف عن معالم المرحلة المقبلة