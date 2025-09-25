الخميس 3 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 25 سبتمبر 2025 |
لأول مرة منذ الحرب الأخيرة.. طائرة تجسسية في سماء لبنان!

منذ 7 دقائق
طائرة تجسس إسرائيلية

طائرة تجسس إسرائيلية

حالة من التوتر تسيطر على الأجواء السياسية في الأيام الأخيرة وسط مخاوف من ضربة إسرائيلية محتملة، فيما تستمر إسرائيل في اختراق قرار وقف إطلاق النار بشكل يومي.

وفي آخر المستجدات يُسجّل منذ ساعات الصباح تحليق لطائرة “P8 boeing” للتجسس السمعي المختصة بالحرب الالكترونية وتحديد الأهداف البصرية.

ويم التركيز على الساحل اللبناني والضاحية الجنوبية خصوصاً لاول مرة منذ إنتهاء حرب ٦٦ يوم.

هذا وقد اعلن المبعوث الأميركي الخاص لسوريا توماس باراك عبر إكس قبل ساعات ان اميركا تواصل دعم لبنان.

وكتب باراك عبر موقع “أكس”: “تواصل الولايات المتحدة الأيمركية دعم لبنان في سعيه لإعادة بناء دولته، وتحقيق السلام مع جيرانه، والاستمرار في سعيه لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم توقيعه في تشرين الثاني 2024، بما في ذلك نزع سلاح حزب الله.”

