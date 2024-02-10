لأول مرة منذ اندلاع الحرب غارة إسرائيلية قرب صيدا.. من كان المستهدف؟

أكدت أربعة مصادر أمنية لرويترز أن شخصية فلسطينية مقربة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) نجت من هجوم إسرائيلي اليوم السبت على بعد نحو 60 كيلومترا داخل الحدود الجنوبية للبنان.

وأضافت المصادر أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة آخرين، بينهم مقاتل من حزب الله.

وكانت الضربة أعمق داخل الأراضي اللبنانية عن التبادل المعتاد لإطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، والذي يقتصر غالبا على المنطقة الحدودية.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هدف الاغتيال في منطقة صيدا هو مسؤول كبير في حركة حماس بلبنان يدعى باسل صالح.