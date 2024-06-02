الأحد 25 ذو القعدة 1445 ﻫ - 2 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لأول مرة منذ بدء الحرب.. مسيرات حزب الله تشعل نهاريا

منذ 16 ثانية
مسيرات لحزب الله

مسيرات لحزب الله

A A A
طباعة المقال

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء (الأحد 2-6-2024) أن محاولات لاعتراض مسيرة في نهاريا بالجليل الغربي فشلت ما تسبب باندلاع حريق في المنطقة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مسيّرة تابعة لحزب الله سقطت في مدينة نهاريا لأول مرة منذ بداية الحرب.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة معاريف أن سلطات نهاريا بالجليل الغربي تدرس إمكانية إلغاء الدراسة في المؤسسات التعليمية غدا، فيما اندلع حريق في منطقة بمدينة نهاريا بالجليل الغربي جراء سقوط صاروخ.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس بلدية نهاريا قوله: “لا يمكن العيش هكذا، وعلينا مناقشة الخروج من قطاع غزة بشكل أحادي”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الصراع بين حزب الله وإسرائيل - تعبيرية
    استطلاع: نصف الإسرائيليين يرحبون بتوسيع المواجهة مع حزب الله
    القضاء
    قضية الطحين المنتهية صلاحيته.. ما آخر المستجدات قضائياً؟
    قادة الجيش الإٍسرائيلي
    فيديو.. قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي يتأهبون لسيناريو الحرب مع لبنان

    الأكثر قراءة

    الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
    أرقام لم يشهدها لبنان من قبل.. التحويلات المالية تتجاوز الـ 20 مليار دولار
    الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح
    تعرف على ولي عهد الكويت الجديد
    وزير الإتصالات جوني القرم
    وزير الاتصالات يكشف عدد المشتركين السوريين بخدمات "تاتش وألفا"