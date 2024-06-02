لأول مرة منذ بدء الحرب.. مسيرات حزب الله تشعل نهاريا

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء (الأحد 2-6-2024) أن محاولات لاعتراض مسيرة في نهاريا بالجليل الغربي فشلت ما تسبب باندلاع حريق في المنطقة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مسيّرة تابعة لحزب الله سقطت في مدينة نهاريا لأول مرة منذ بداية الحرب.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة معاريف أن سلطات نهاريا بالجليل الغربي تدرس إمكانية إلغاء الدراسة في المؤسسات التعليمية غدا، فيما اندلع حريق في منطقة بمدينة نهاريا بالجليل الغربي جراء سقوط صاروخ.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس بلدية نهاريا قوله: “لا يمكن العيش هكذا، وعلينا مناقشة الخروج من قطاع غزة بشكل أحادي”.