لإخراج جثة طفله.. والد يناشد وزير الصحة التدخل لدى مستشفى حرار الحكومي

ناشد والد الطفل محمد بشر العبدالله من سكان علما، وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض والمعنيين التدخل لتسليمه جثة طفله الذي ولد في الشهر السابع، (منذ شهرين) حيث وضع في الحاضنة في المستشفى الحكومي في بلدة حرار العكارية، وكان الوالد سدد مبلغ 2700 دولار لصندوق المستشفى”.

وأعلن الوالد في بيان، أنه مُنع منذ أيام من زيارة طفله، ومنذ يومين تحديدا أبلغوه عن وفاته، وعندما طالب باستلام الجثة رفضت إدارة المستشفى تسليمه إياها، إلا بعد تسديد مبلغ 13500 دولار”.

وأكد الوالد عدم قدرته على تأمين المبلغ في وقت تصر فيه إدارة المستشفى على عدم تسليمه الجثة، وقال:” لا أعلم ماذا حل بجثة طفلي وأناشد وزير الصحة وكل من له علاقة التدخل”.