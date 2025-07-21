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لإطلاقهم النار.. الجيش يعلن توقيف 7 مواطنين وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية

منذ ساعتين
آخر تحديث: 21 - يوليو - 2025 5:38 مساءً
عناصر من الجيش اللبناني

عناصر من الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: نفّذت وحدات من الجيش اللبناني، بمؤازرة دوريات من مديرية المخابرات، عمليات دهم واسعة في عدد من المناطق اللبنانية، شملت مصنع الزهره، ريحا، اليمونة – بعلبك، قبعيت – عكار، دير ميماس – مرجعيون، وزغرتا، وذلك في إطار ملاحقة المطلوبين والمخلّين بالأمن.

وقد أسفرت هذه العمليات عن توقيف 7 مواطنين بتهمة إطلاق النار في مناسبات مختلفة، وضُبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية متنوعة.

تمّت مصادرة المضبوطات، فيما بوشر التحقيق مع الموقوفين تحت إشراف القضاء المختص، وسط تأكيد قيادة الجيش استمرارها في تعقب كل من يعبث بالأمن أو يروّع المواطنين، في جميع المناطق اللبنانية.

وتأتي هذه الحملة الأمنية في ظل تزايد الحوادث المرتبطة بإطلاق النار العشوائي، وعمليات الثأر الفردي والعشائري، لا سيما في مناطق البقاع والشمال، ما دفع بالقيادة العسكرية إلى تشديد الإجراءات الميدانية والردّ بحزم على كل مظهر من مظاهر التسلّح غير الشرعي، حفاظًا على السلم الأهلي وهيبة الدولة.

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