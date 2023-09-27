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لائحة "الوحدة والنهوض" تخوض انتخابات عضوية المجلس الشرعي الأعلى

منذ ساعة واحدة
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

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أعلنت لائحة “الوحدة والنهوض” خوض انتخابات عضوية المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى المقررة يوم الأحد المقبل في 1 تشرين الأول، والمؤلفة من: حسن كشلي – زياد الصاحب – عبد الله شاهين – عبد الحميد التقي – فؤاد الزراد – محمد طلال بيضون – محمد مكاوي – وائل شبارو.

وحددت اللائحة، في بيان، الأولويات التي ستخوض على أساسها الانتخابات، وهي: تنمية الموارد الوقفية واستثماراتها وتطوير الإدارات المشرفة عليها مما يؤمن إيرادات تساهم في تعزيز أوضاع العاملين في دار الفتوى والمؤسسات التابعة لها، التصدي لكافة المشاريع التي تخالف القيم والأخلاق الاجتماعية والدينية بما يحافظ على سلامة المجتمع من الآفات والسموم، رعاية التعليم الديني وتطوير وتفعيل النهوض بالعمل الدعوي في المساجد والمدارس والمعاهد وكليات الشريعة والتأكيد الدائم والمستمر على الثوابت الوطنية – الإسلامية والعمل على وحدة المسلمين وتضامنهم.

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