الأثنين 26 ذو الحجة 1443 ﻫ - 25 يوليو 2022 |
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لابرام الاتفاق النهائي مع لبنان.. شيا وغريو تشاركان في الجلسة

منذ 25 دقيقة
مجلس النواب في وسط بيروت

مجلس النواب في وسط بيروت (رويترز)

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في جلسته التشريعية الاولى بعد الانتخابات، يلتئم المجلس النيابي في هيئته العامة غدا، في محطة وصفتها مصادر نيابية لـ”المركزية” بالبالغة الاهمية والمفصلية، نظرا للمواضيع المدرجة على جدول الاعمال، لاسيما المشاريع المطلوبة من صندوق النقد الدولي، اضافة الى اقتراحين باعتماد الخط ٢٩ لترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل وغيرها من المواضيع المهمة.

وفي المعلومات ان دبلوماسيين معتمدين في بيروت سيشاركون في الجلسة من بينهم السفيرتان الاميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو، من ضمن اهتمامهما بالمشاريع التي يطلبها الصندوق كشرط لابرام الاتفاق النهائي مع لبنان.

    المصدر :
  • المركزية

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