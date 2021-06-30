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لابيد يتحدث عن أمر ما في لبنان "ينذر بالخطر".. ما هو؟

30 - يونيو - 2021
يائير لابيد

يائير لابيد

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على خلفية زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى الإمارات العربية المتحدة، نشرت الصحافية الأميركية هادلي غامبل سلسلة من التغريدات على حسابها عبر”تويتر” نقلت خلالها ما دار بينها وبين وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد خلال مؤتمر صحافي في الإمارات.

وقالت غامبل في حسابها:

“سألت وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد حول وجود دولة فاشلة – لبنان – على حدود إسرائيل، فقال: “اعتادت أن تكون دولة مع منظمة إرهابية ، والآن أصبحت منظمة إرهابية مع دولة ، وهو أمر ينذر بالخطر”.

ولفتت في تغريدة أخرى إلى أن “وزير الخارجية الإسرائيلي قال لي إن الوضع الاقتصادي في لبنان محزن وأنا أتعاطف مع شعب لبنان، فالثمن الاقتصادي هناك فظيع .. أتمنى أن يتعافوا من هذا، يشكلوا حكومة”.

يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي يزور الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى هذا البلد الخليجي.

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