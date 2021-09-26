لارا الهاشم تكشف تفاصيل رسالة تهديد صفا الى القاضي بيطار

كشفت الاعلامية لارا الهاشم عن تفاصيل قضيّة رسالة التهديد التي ارسلها عبرها رئيس وحدة التنسيق في حزب الله وفيق صفا الى القاضي طارق البيطار.

وقالت في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “لست بموقع تبرير ولا مساءلة ومصداقيتي فوق اي اعتبار”.

وكشفت: “كنت موجودة في قصر العدل وتحديدا عند غرفة التفتيش وبانتظار الاجراءات التقى بي الحاج صفا وسمع انني سأواكب جلسة دياب.. وهو حمّلني رسالة الى الريّس بيطار وطلب منّي أن اوصلها ولو كانت سرّية لما كانت لتقال الى صحافي وهو لو لم يرد للرسالة ان تصل لما حمّلني ايّاها”.

واضافت: “اوصلت الرسالة الى الرئيس بيطار الذي حمّلني بدوره رسالة الى صفا وعند الساعة 5:25 اتصل بي الحاج صفا ان نقلت الرسالة وما كان الردّ على الرسالة وانا بلّغت النيابة العامة التمييزية بمضمون الرسالة لأنّها المسؤولة عن المضمون القانوني لهذه الرسالة”.

واردفت: “هناك دلائل داتا اتصالات وكاميرات مراقبة وشهود ونحن تحت سقف القانون.. ولكن ان كان هناك كان يجب ان يساءل فليس نحن انّما مرسل الرسالة متلقيها”.

واشارت الى ان “الرئيس بيطار بات متقدما كثيرا في الشق الامني من التحقيق وهذا لا يلغي الشق المتعلق بالاهمال السياسي… وبدلا من الضغط على بيطار ليت “كلّن يعني كلّن” يضغطوا على الدول الحليفة للرد على الاستنابات القضائية في القضية”.