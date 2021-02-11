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لارا خرجت من منزلها ولم تعد في بعلبك

11 - فبراير - 2021
بعلبك
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صـدر عن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البلاغ التالي:

“تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

لارا نايف البرجي (مواليد 1987، لبنانية)
التي غادرت بتاريخ 3-11-2020، منزل ذويها في مدينة بعلبك، ولم تَعُد حتى تاريخه.
لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم 370400-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

https://twitter.com/LebISF/status/1359898545130774532?s=20

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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