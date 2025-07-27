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لارتكابهم جرائم مختلفة.. الجيش يوقف مطلوبين في عدة مناطق

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 27 - يوليو - 2025 4:58 مساءً
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيان جاء فيه:

” دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدتَي الخضر – بعلبك والشيخ عياش – عكار، وأوقفت المواطنَين (ع.ح.) و(ه.ش.) لارتكابهما عدّة جرائم منها: الخطف، الاتجار بالأسلحة، إطلاق النار.”

وأضاف: “ضبطت في حوزتهما كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية”.

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