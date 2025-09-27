لاريجاني بعد لقائه برّي: لبنان دولة قوية في مواجهة إسرائيل

اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أنّ “حزب الله يشكّل سدّاً منيعاً في مواجهة الكيان الإسرائيلي، ويقدّم التضحيات دفاعاً عن الناس وكرامتهم”.

وخلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة، أشاد لاريجاني بـ”المبادرة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله بالوكالة الشيخ نعيم قاسم تجاه السعودية”، مؤكداً دعمها ومشدداً على أنّ “المملكة دولة شقيقة لإيران، وهناك مشاورات قائمة بيننا، واليوم هو يوم التعاون”. وأضاف: “موقف قاسم صائب، وحزب الله حركة أصيلة في لبنان والعالم الإسلامي، والتطورات السياسية التي تصب في مصلحة الشعب اللبناني ورفاهيّته نرحّب بها”.

وأشار لاريجاني إلى أنّ “لبنان دولة صديقة لإيران، وجزء من زيارته خُصّص لتكريم قادة المقاومة الذين قُتلوا دفاعاً عن وطنهم”، لافتاً إلى أنّ لقاءه مع برّي “كان مثمراً وبنّاءً، وتناول سبل تطوير العلاقات الثنائية، في وقت تحتاج فيه دول المنطقة إلى التعاون وتجاوز الخلافات، خصوصاً في ظل وجود إسرائيل”.

ورأى أنّ “التصريحات الصادرة عن المبعوث الأميركي توم برّاك جاءت بدافع الغضب”، مؤكداً أنّ “السعودية دولة مسلمة، وحزب الله حركة إسلامية أصيلة، ومن الخطأ السماح للخلافات بأن تصل إلى مستوى الشرخ بين الجانبين”.

كما شدّد على أنّ “إيران ترى أنّ حلّ القضايا الداخلية في لبنان يجب أن يكون بيد اللبنانيين أنفسهم، فالشعب اللبناني شعب رشيد، ولا حاجة لأن ينصّب الأميركيون أنفسهم أوصياء عليه”. وأضاف: “حزب الله قوي بذاته ولا يحتاج إلى التزوّد بالسلاح من أي جهة”.

وختم لاريجاني مؤكداً أنّ “موقف حزب الله الداعي إلى طيّ صفحة الماضي وتجاوز الخلافات مع الآخرين يعكس عقلانية وحكمة، ولا يُمكن اعتباره مؤشراً على ضعف”.