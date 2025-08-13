لاريجاني من عين التينة: نحترم أي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية بالنسبة للفصائل على أراضيها

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يتحدث بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت، لبنان، 13 أغسطس 2025. رويترز

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي لاريجاني بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ان” لبنان هو بلد صديق لنا ولدينا الكثير من الروابط التاريخيّة واليوم لدينا أحسن العلاقات معه”.

وقال:” نحن مؤمنون أنّه من خلال الحوار الودي والشامل والجاد في لبنان يُمكن لهذا البلد الخروج بقرارات صائبة”.

وأكد ان ” وحدة لبنان ونجاحه في الإنجازات والتطوّر والإزدهار أمر مهمّ وسياسة إيران مبنيّة على أن تكون الدول المستقلّة في المنطقة قويّة وهذا النهج يأتي على عكس ما تميل إليه بعض الدول، لافتا الى عدم تأييده “للاوامر التي من خلالها يُحدد جدول زمنيّ ما”، ورأى انه” ينبغي على الدول ألا توجّه أوامر إلى لبنان”.

وقال:” رسالتنا تقتصر على نقطة وحدة، إذ من المهم لإيران أن تكون دول المنطقة مستقلّة بقرارتها، ولا تحتاج إلى تلقّي الأوامر من وراء المحيطات”.

وأبدى “احنرامه لأي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية بالنسبة للفصائل على أراضيها”.

ورأى لاريجاني أنّ العدو الحقيقي للبنان هو “إسرائيل” التي اعتدت عليه مرارًا، فيما الصديق هو من وقف إلى جانبه في مواجهة هذه الاعتداءات.

وفي ما يخص إعادة الإعمار، دعا لاريجاني الدولة اللبنانية إلى تمهيد الطريق، معلنًا جهوزية إيران لتقديم الدعم والمساعدة. وختم بالتشديد على أنّ بلاده تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع لبنان وتوسيع مجالات التعاون، وتعمل على إحباط أي محاولات إعلامية لـ”تغيير صورة العدو والصديق”.