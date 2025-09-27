لاريجاني يصل إلى مطار رفيق الحريري للمشاركة في مراسم إحياء ذكرى نصرالله وصفي الدين

وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم السبت إلى مبنى الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى السنوية للأمينين العامين لحزب الله، حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، بالإضافة إلى رفاقهما، وللالتقاء بكبار المسؤولين اللبنانيين.

واستقبله في المطار ممثل وزارة الخارجية القنصل رودريغ خوري، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى أماني، وفد من حركة “أمل” ضم رئيس مجلس النواب نبيه بري وعضو هيئة الرئاسة خليل حمدان والدكتور طلال حاطوم، ومسؤول العلاقات الخارجية علي حايك، بالإضافة إلى وفد من كتلة “الوفاء للمقاومة” ضم النائبين أمين شري وإبراهيم الموسوي، وأحمد عبد الهادي ممثلاً حركة “حماس” في لبنان، ووفد من حركة الجهاد الإسلامي ضم محفوظ منور، فضلاً عن وفد من السفارة الإيرانية في لبنان.