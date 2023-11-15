لافروف: إيران ولبنان لا يرغبان في التورّط بالصراع

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنّ طهران وبيروت لا تريدان التورط في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولن تشاركا فيه، إذا لم تكن هناك استفزازات، وفق ما نقلت وكالة “نوفوستي”.

لافروف قال: “لا أعتقد أنّ إيران أو لبنان يرغبان في التورط في هذه الأزمة، ولا أرى أي رغبة من جانب أي من الدولتين لشن حرب واسعة النطاق في المنطقة”.

وأضاف: “المشكلة في التعامل مع ضبط النفس هذا بوصفه ضوء أخضر للقيام بكل ما تريده في غزة. هذا خطأ كبير”.

يأتي ذلك في وقت يواصل العدوان الإسرائيلي عدوانه على جنوب لبنان، وسط القصف المتبادل والمناوشات بين حزب الله وجيش الاحتلال، الذي يستهدف أطراف البلدات الحدوديّة، تزامنًا مع استمرار الحرب على قطاع غزة، حيث اقتحم جيش الاحتلال اليوم مستشفى الشفاء، الذي يوجد فيه نحو 1500 من أعضاء الطاقم الطبي ونحو 700 مريض و39 من الأطفال الخدج و7 آلاف نازح، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.