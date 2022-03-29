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لاكرافي قدمت خلاصة الدراسة الفرنسية للراعي

منذ 12 ساعة
آخر تحديث: 29 - مارس - 2022 7:50 مساءً
البطريرك الراعي مع نائبة الفرنسية آميليا لاكرافي، يرافقها النائب الرديف في البرلمان الفرنسي جوزف مكرزل

البطريرك الراعي مع نائبة الفرنسية آميليا لاكرافي، يرافقها النائب الرديف في البرلمان الفرنسي جوزف مكرزل

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، النائبة الفرنسية آميليا لاكرافي، يرافقها النائب الرديف في البرلمان الفرنسي جوزف مكرزل، وقدما خلاصة الدراسة التي قامت بها لجنة الشؤون الخارجية عن وضع لبنان الحالي بطلب من لاكرافي، بهدف تقديمها إلى البرلمان الفرنسي.

بعد اللقاء، قالت لاكرافي: “تشرفت اليوم بلقاء صاحب الغبطة لإطلاعه على نتيجة الدراسة التي قام بها أربعة نواب من البرلمان الفرنسي بطلب مني، وقد استقبل غبطته الوفد مرات عدة وساهم في نقل صورة الواقع الحالي، وما لفتني أننا كدولة فرنسية نتشارك مع غبطته طريقة التفكير والرؤية لمستقبل لبنان وضرورة تطبيق اتفاق الطائف واللامركزية الادارية. كما نتشارك المحبة للبنان التي يشدد عليها الرئيس الفرنسي، الذي يؤيد بدوره كل مواقف صاحب الغبطة ويشيد بالعلاقات الطيبة بين البلدين”.

ثم استقبل الراعي المطران سيزار إسيان النائب الرسولي في لبنان والأب عبد الله النفيلي الزائر الاقليمي للآباء الكبوشيين، يرافقهما عدد من الكهنة لدعوة الراعي للمشاركة في قداس تطويب الشهيدين الكبوشيين ليونارد وتوما من بعبدات في 4 حزيران المقبل.

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