"لا أحد يعرف مجراها".. سعيد يتحدّث عن مرحلة انتقاليّة و3 احتمالات!

أشار رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” فارس سعيد، إلى أنّ “التمديد لحاكم مصرف لبنان لن يحدث، وسنكون أمام مرحلة انتقالية لا أحد يعرف مجراها”.

وأضاف في حديث لـ “صوت لبنان”: “أمامنا ثلاثة احتمالات: إما استلام النائب الأول وسيم منصوري حاكمية المصرف وهذا مطلب حزب الله، أو إعطاء نواب الحاكم الأربع صلاحيات استثنائية، أو استقالة النواب وإحالة حاكم مصرف لبنان إلى التقاعد وتكليف وزير المال إدارة هذا المرفق العام”.

وتابع سعيد: “متجهون إلى فراغ ومزيد من الانهيار في القطاع العام، كما أن الدولة التي أمضينا مئات السنوات لبنائها وحافظنا على جزء منها خلال الحرب الأهلية، تنهار قطاعاً قطاعاً وستصل إلى التصفية”.

وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”: “قرأت بتأنٍّ بيان البرلمان الأوروبي الذي أشعل في لبنان موجة اعتراض عنيفة. أولاً، أوافق على كل بنود البيان ما عدا على بند المتعلق بالنازحين السوريين. ثانياً، الاعتراض يخدم حزب الله الذي ينال الحصّة الأكبر في البيان. ثالثاً، خسارة أصدقاء لنا في أوروبا خطأ وليس لدينا أي سند آخر. ورابعاً، Mariani لا يعنيني”.

أضاف: “كل مرّة تلتحقون بموجة من موجات الرأي العام، توقفوا وفكروا، أنتم على خطأ”.