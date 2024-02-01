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لا أزمة بتسليم المحروقات لمستشفيات لبنان

منذ ساعة واحدة
من داخل أحد المستشفيات في لبنان

من داخل أحد المستشفيات في لبنان

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أشارت نقابة المستشفيات في لبنان في بيان، الى ان “بناء للاتفاق الذي تم بين النقابة والمسؤولين في تجمع الشركات المستوردة للنفط لاستثناء المستشفيات من قرار توقف الشركات عن تسليم المحروقات، يقوم كل مستشفى بالتواصل مع الشركة التي يتعامل معها عادة لتأمين حاجته من مادة المازوت والاتفاق فيما بينهم على آلية استلامهم الكمية المطلوبة، وعليه فان النقابة تثمن الإيجابية التي تعاطى بها المسؤولين في التجمع مع الموضوع وتفهمهم لواقع المستشفيات آملين ان يصار الى إيجاد حل يحفظ حقوق الجميع”.

في السياق، أكّد رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس ألا أزمة محروقات والحلحلة قريبة.

وأوضح، في حديث الى “صوت لبنان”، أنّ “الضريبة ستكون على الأرباح لا المبيعات وهذه نقطة إيجابية”.

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