الأربعاء 4 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 28 ديسمبر 2022 |
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لا أزمة غاز... تهويل على مصالح الناس!

منذ ساعة واحدة
وقف توزيع الغاز

وقف توزيع الغاز

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أكد رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون في بيان، ان” لا ازمة غاز في السوق اطلاقا”، منتقدا “بعض النقابيين الذين اشاعوا بان هناك ازمة وان موزعي الغاز يخسرون وانهم يتجهون الى الاضراب”، معتبرا أنّ “هذا التهويل على مصالح الناس غير مقبول، لان الحقيقة ان موزعي الغاز يشترون بالدولار من شركات التعبئة ويبيعونها لمحلات تجارية والسمانة بالدولار، وبالتالي لسنا معنيين بأزمة ارتفاع او هبوط العملة اللبنانية، علما ان هذه الالية مرخصة وموافق عليها من قبل وزارتي الطاقة والاقتصاد”.

وأمل “من بعض النقابيين عدم ادخال سوق التوزيع بالاشاعات للعب ادوار وهمية لاهداف وغايات خاصة معروفة”.

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