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لا أسرة لمرضى كورونا في مستشفيات صيدا

22 - يناير - 2021
صيدا

صيدا

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حذرت غرفة عمليات إدارة الكوارث والأزمات في اتحاد بلديات صيدا-الزهراني في بيان، من أن “القدرة الاستيعابية لمستشفيات صيدا والجوار بلغت حدها الأقصى ليلا، ولم يعد لديها أسرة فارغة، في الوقت الحالي لمرضى كورونا في المستشفيات، لا عناية ولا عادية، كما أن أجهزة التنفس المنزلية غير متوفرة بسهولة في الأسواق”.

وأهابت بالمواطنين “التزام مقررات التعبئة العامة والحجر المنزلي واتخاذ أقصى درجات التزام التباعد الاجتماعي واستعمال الكمامات والمعقمات، نظراً للارتفاع غير المسبوق في أعداد الاصابات وسرعة انتشار الفيروس”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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