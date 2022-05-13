لا أسعار جديدة للمحروقات قبل الانتخابات

كشف ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا الا جدول اسعار جديد للمحروقات قبل الانتخبات النيابية، مشدداً على ان الكميات اللازمة لتامين حاجات السوق في الايام المقبلة متوفرة لدى المحطات.

ولفت في حديث إذاعي، على وجوب الالتزام بجدول الاسعار الذي تصده وزارة الطاقة، وأكد ان تعديل الاسعار وفقاً لسعر صرف الدولار اليومي يعرض المحطة المخالفة للخطر والملاحقة في ظل عدم وجود قرار رسمي يسمح لها بذلك.

ويشهد سوق المحروقات في لبنان حالة من عدم الاستقرار تتعامل معها الحكومة بإصدار نشرة أسعار أسبوعية صادرة عن وزارة الطاقة والمياه تختلف بموجبها الأسعار، إلى جانب عدم ثبات الأسعار ضمن الأسبوع أيضًا.

وارتفعت أسعار البنزين والمازوت الثلاثاء للمرة الثانية خلال أيار الحالي.

كما ارتفع سعر صفيحة البنزين (20 ليترًا) من نوع “أوكتان 98” (خالٍ من الرصاص) من 495 ألفًا إلى 518 ألف ليرة لبنانية، وسعر صفيحة البنزين من نوع “أوكتان 95” من 484 ألفًا إلى 507 آلاف ليرة لبنانية.