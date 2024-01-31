لا أسماء في جعبة "الخماسية".. بل "رؤية واحدة" لانتخاب رئيس!

أكّدت معلومات لصحيفة “النهار” أن سفراء اللجنة الخماسية لم يحملوا معهم أي أسماء يعملون على تسويقها إلى اللقاء الذي عقد في عينة التينة الثلاثاء، مع إشارتهم إلى أنهم لا يضعون “فيتو” على أي مرشح ولن يقدموا على تزكية اسم على حساب آخر.

ولفتت المعلومات إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبّر عن ارتياحه لما سمعه من السفراء الذين أظهروا أنهم يعملون وفق رؤية واحدة في مساعدة اللبنانيين في عملية انتخابهم رئيس الجمهورية. ولمس بري اهتمامًا ومتابعة مدروسة منهم تشير إلى أنّ بلدانهم تعمل بجدية في تقديم الدعم لإتمام الملف الرئاسي.

وأشارت إلى أن بري شدّد أمامهم على أن لا توجه لأي ربط بين انتخابات الرئاسة والحرب الدائرة في غزة والتهديدات الأمنية في جنوب لبنان، بل على العكس هذا الأمر يشكل دافعًا لانتخاب الرئيس.