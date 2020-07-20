لا إصابات بالكورونا في بشمزين وبنهران وبحبوش

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أعلنت بلدية بشمزين – الكورة في بيان، أن “كل نتائج فحوصات ال PCR لأبناء البلدة المغتربين جاءت سلبية”.
وبدورها أعلنت بلدية بنهران – الكورة في بيان، ان ” الشابين من سكان بلدتي بنهران وبحبوش اجريا فحص الpcr بعد تصريحهم عن اختلاطهم بأحد المصابين بالكورونا في بيروت منذ ما يقارب العشرة ايام ، وجاءت نتيجتهما سلبية، بناء عليه لم تسجل اي حالة كورونا في البلدتين”.
وذكرت البلدية “الأهالي المقيمين ضرورة الالتزام بالاجراءات الصحية، والأهالي المغتربين الوافدين التزام الحجر الصحي الذي حددته وزارة الصحة العامة”.