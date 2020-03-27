لا إنهاء للعام الدراسي.. ولا إلغاء للامتحانات الرسمية!

أكد المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن كل ما ينشر عبر وسائل الأعلام والتواصل الاجتماعي من أخبار تتناول إنهاء العام الدراسي أو إلغاء الامتحانات الرسمية أو أي سيناريو مرتبط بالعام الدراسي أو الامتحانات الرسمية هو غير صحيح مطلقا.

ودعا المكتب المواطنين إلى اعتماد الأخبار الصادرة رسميا عن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب أو عن مكتبه الإعلامي فقط، لافتا الى أن ترويج الشائعات يعاقب عليه القانون.

وكان نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف أنّ نسبة خطر خسارة العام الدراسي تزداد بسبب كورونا.

واعتبر في حديث إذاعي ان مسألة التعليم الالكتروني جيدة لكنها غير كافية لان لا قدرة لكل التلامذة والطلاب على التفاعل مع الامر.

ولفت عبود الى ان هناك كلاماً عن تأجيل الامتحانات الرسمية، متمنياً الا يتم الغاؤها لان هذا الامر خطير.