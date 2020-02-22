لا اتصالات في لبنان في غضون 10 أيام

أول من أمس تبلّغت إدارة هيئة أوجيرو من المسؤولين عن تشغيل وإدارة سنترال بخعون (الضنية)، أن خزانات المحروقات في السنترال فرغت من مادة المازوت اللازمة لتشغيل المولد الكهربائي، ما يعني أن المولّد بات خارج الخدمة عند الحاجة إليه نتيجة انقطاع التغذية بالتيار الكهربائي.

سبب انقطاع مادة المازوت، بحسب مسؤولي السنترال أن مورّد هذه المادة أوقف تسليم الكميات اللازمة للسنترال بسبب تراكم الفواتير غير المسدّدة.

هذه الرسالة أثارت الكثير من التساؤلات عن أسباب تراكم الفواتير وعدم تسديدها من قبل الهيئة، وعن تداعيات استمرار هذا الأمر. فلماذا لا تدفع أوجيرو لمورّدي المازوت؟ إلى أي فترة زمنية يكفي مخزون المازوت في باقي السنترالات؟ هل هناك مورّدون آخرون تراكمت فواتيرهم من دون دفع؟

تقول مصادر العاملين في الهيئة، إن هناك حاجة ملحّة وسريعة لتأمين مبلغ 820 مليون ليرة لمورّدي المازوت، فيما هناك الكثير من الفواتير التي تتراكم من دون أن تكون الهيئة قادرة على صرف أي مبلغ.

باتت حركة أوجيرو مهدّدة بالتوقف بشكل كامل، السنترالات تحتاج إلى هذه المادة بشكل شبه أسبوعي، وهي كانت تنفق من احتياطات الأموال التي شارفت على النفاد أيضاً، ما يهدد عدداً من السنرتالات بالتوقف عن العمل في غضون 10 أيام، بسبب النقص في مادة المازوت، ما يعني انقطاع الاتصالات عن المشتركين في السنترالات.