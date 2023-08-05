لا ادعي للهلع.. لا صحة عما يشاع عن موجة حارة ملتهبة قادمة!

ذكرت دائرة التّقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ “الطقس صيفيّ معتاد مع درجات حرارة فوق معدّلاتها بشكل محدود حتّى يوم الثّلثاء، إذ يتحوّل إلى معتدل، وتنخفض درجات الحرارة خاصّةً على السّاحل لتصبح دون معدّلاتها”.

وأشارت، في نشرتها المسائيّة، إلى أنّ “معدّل درجات الحرارة لشهر آب يتراوح بين 25 و33 درجة مئويّة في بيروت، وبين 18 و35 درجة مئويّة في زحلة”، مؤكّدةً أنّ “لا صحّة للأنباء الّتي تروّج على وسائل التّواصل الاجتماعي، عن تعرّض لبنان لموجة حرّ تتخطّى فيها درجات الحرارة الـ40 درجة، بل الطّقس صيفي معتاد مع رطوبة متوسّطة حتّى الأسبوع المقبل”.

وأوضحت دائرة التّقديرات، أنّ “الطّقس المتوقّع في لبنان غدًا الأحد قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على السّاحل ورطوبة متوسّطة، بينما تبقى من دون تعديل يُذكر في الدّاخل وعلى المرتفعات، كما تنشط الرّياح أحيانًا خاصّةً بشمال البلاد لتلامس الـ55 كلم/س، ويتكوّن الضّباب الكثيف أحيانًا على المرتفعات المتوسّطة خاصّةً بعد الظّهر”.

ولفتت إلى أنّ “الطّقس المتوقّع الإثنين غائم جزئيًّا إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع إضافي ولكن طفيف بدرجات الحرارة، كما تنشط الرّياح أحيانًا خاصّةً بشمال البلاد”.

وبيّنت أنّ “الطقس المتوقّع الثّلثاء قليل الغيوم إجمالًا، مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة إذ تعود ضمن معدّلاتها على السّاحل، وتنخفض كذلك بجنوب البلاد حيث يتوقّع تشكّل الضّباب فوق المرتفعات الّتي تعلو عن 1000 متر”.

كما أفادت الدّائرة بأنّ “الطّقس المتوقّع يوم الأربعاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع انخفاض بدرجات الحرارة على السّاحل، ولكن ترتفع بشكل محدود في الدّاخل؛ مع استمرار ظهور الضّباب على المرتفعات خاصّةً جنوب البلاد”.

وأضافت أنّ “الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة ناشطة، سرعتها بين 25 و50 كم/ساعة خاصّةً شمال البلاد، الانقشاع جيّد على السّاحل ويسوء أحيانًا على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 60 و75%، حال البحر مائج إجمالًا؛ وحرارة سطح المياه 30 درجة مئويّة”.