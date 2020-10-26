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لا اصابات جديدة في مرجعيون و6 حالات شفاء

منذ 43 دقيقة
الخيام-مرجعيون

الخيام-مرجعيون

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سجل التقرير اليومي الصادر عن خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل – مرجعيون، مستجدات كورونا حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، بناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، وفيه:
حالات جديدة: لم تسجل اي حالة .

حالات وافدة: لا يوجد.

حالات الشفاء: ست حالات (4 عديسة – 2 كفركلا).

وبناء عليه، فان عدد المصابين في قرى الاتحاد ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 359 إصابة وحالات الشفاء 257 حالة وتسع حالات وفاة يوجد حاليا قيد المتابعة 66 حالة مصابة مؤكدة مخبريا 62 منها قيد الحجر المنزلي، و4 حالات داخل مستشفى بنت جبيل الحكومي”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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