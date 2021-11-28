الأحد 23 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 28 نوفمبر 2021 |
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لا انتخابات نيابية في آذار المقبل؟

منذ 4 ساعات
الانتخابات النيابية

الانتخابات النيابية

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كشف نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش، عن ان “بعض الوقائع تشير الى عدم حصول الانتخابات في وقتها المحدد من ناحية الطعون المقدمة من البعض، بالإضافة الى الوضع الأمني الحساس”.

وقال في حديث تلفزيوني: “التحالفات الإنتخابية يجب أن تقوم على مبدأ معيّن وتحالفنا مع القوات اللبنانية اذا حصل فسينبثق من رغبة الجمهور وتوجهه، أما التحالف مع حركة أمل فستحدده الأسابيع المقبلة في سياق التطورات، ولن يكون لدينا أي تحالف أو تفاهم مع حزب الله في أي مكان”.

ويوم بعد يوم تتزايد الشكوك في إتمام الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فمن الطعن بقانون الانتخاب الذي تقدم به تكتل “لبنان القوي” أمام المجلس الدستوري بالتعديلات التي أدخلها المجلس النيابي على القانون والتي من شأن الاخذ بها إعاقة سير العملية الديمقراطية، الى إعلان رئيس الجمهورية ميشال عون أنه لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى الاقتراع في تاريخ السابع والعشرين من آذار، الى التخوف المتعاظم من فلتان الشارع بفعل الارتفاع اليومي لصرف الدولار وانسحابه على الاسعار، كلها أسباب تدعو الى الارتياب المشروع في صدقية المؤتمنين على حسن تنفيذ القوانين والسهر على تطبيقها.

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