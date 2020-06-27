لا بلاغ بحثٍ وتحرٍّ بحقِّ نبيل الحلبي… ودعوى ضد “ليبانون ديبايت” لبثه الشائعات

المحامي نبيل الحلبي
المحامي نبيل الحلبي

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

بعد الشائعة التي نشرها موقع “ليبانون ديبايت” عن اصدار “مدّعي عام التمييز القاضي غسّان عويدات بلاغَ بحثٍ وتحرٍ بحقِّ رئيسِ منتديات لبنان نبيل الحلبي، بجُرم إثارةِ النعراتِ الطائفيةِ وتعكيرِ السلم الأهليّ وتحقيرِ القضاء”.

أكد المحامي نبيل الحلبي من خلال منشور عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” انه “بعد مراجعة النيابة العامة التمييزية تبين ان لا بلاغ صادر عن القاضي غسان عويدات بحقي ، وبناءً على ما تقدم فإني سأتقدم بدعوى ضد موقع ليبانون ديبايت وكل من يظهره التحقيق . خاصةً انها ليست المرة الاولى التي يقوم فيها صاحب الموقع بالتشهير بي والافتراء عليّ وعلى #المنتديات. لكنّ السكوت الطويل شجّع الموقع المذكور على التمادي في إختلاق الاخبار الكاذبة الى ان وصل به الامر ان ينقل عن اعلى سلطة قضائية أمورًا غير صحيحة للمساس بكرامة محامي وسمعته” ..!

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً

المحامي نبيل الحلبي: لم أحقر القضاء.. وإنتقاداتنا للسياسيين تنبع من معارضتنا المشروعة

تأجيل بت مطالب أهالي مدرسة أم المؤمنين في صيدا

نقيب الصيادلة: 200 صيدلية أقفلت أبوابها وهناك 800 قيد الإقفال

سابقة في الجامعة اللبنانية.. منع 70 طالباً من متابعة الاختصاص الطبي