لا بلاغ بحثٍ وتحرٍّ بحقِّ نبيل الحلبي… ودعوى ضد “ليبانون ديبايت” لبثه الشائعات

بعد الشائعة التي نشرها موقع “ليبانون ديبايت” عن اصدار “مدّعي عام التمييز القاضي غسّان عويدات بلاغَ بحثٍ وتحرٍ بحقِّ رئيسِ منتديات لبنان نبيل الحلبي، بجُرم إثارةِ النعراتِ الطائفيةِ وتعكيرِ السلم الأهليّ وتحقيرِ القضاء”.

أكد المحامي نبيل الحلبي من خلال منشور عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” انه “بعد مراجعة النيابة العامة التمييزية تبين ان لا بلاغ صادر عن القاضي غسان عويدات بحقي ، وبناءً على ما تقدم فإني سأتقدم بدعوى ضد موقع ليبانون ديبايت وكل من يظهره التحقيق . خاصةً انها ليست المرة الاولى التي يقوم فيها صاحب الموقع بالتشهير بي والافتراء عليّ وعلى #المنتديات. لكنّ السكوت الطويل شجّع الموقع المذكور على التمادي في إختلاق الاخبار الكاذبة الى ان وصل به الامر ان ينقل عن اعلى سلطة قضائية أمورًا غير صحيحة للمساس بكرامة محامي وسمعته” ..!