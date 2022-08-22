لا بنزين في المحطات... والسبب؟

أبلغت الشركات المستوردة للنفط ان “مادة البنزين لن تسلّم اليوم الى المحطات، والسبب عدم وضوح آلية احتساب النسبة التي سوف يتم تسعير البضاعة على اساسها بين دولار صيرفة والسوق الموازية من قبل مصرف لبنان”, وفق معلومات خاصة لـ”صوت لبنان”.

وتجدر الإشارة، إلى ان “المادة متوفرة لدى جميع الشركات”.

وكان طمأن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البركس إلى أن لا أزمة بنزين، والبضائع متوفرة في المستودعات بانتظار الموافقات المسبقة التي تصدر عن مصرف لبنان المركزي.

وقال لـ”العربي الجديد” إن “إقفال بعض المحطات أبوابها مرتبط بشح أو نفاد الكمية مع عدم توزيع المادة ربطاً بأن البلاد كانت مقفلة منذ 3 أيام نتيجة العطل ويفترض أن تحلّ الأمور اليوم”.