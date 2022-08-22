الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لا بنزين في المحطات... والسبب؟

منذ 6 دقائق
المحروقات

المحروقات

A A A
طباعة المقال

أبلغت الشركات المستوردة للنفط ان “مادة البنزين لن تسلّم اليوم الى المحطات، والسبب عدم وضوح آلية احتساب النسبة التي سوف يتم تسعير البضاعة على اساسها بين دولار صيرفة والسوق الموازية من قبل مصرف لبنان”, وفق معلومات خاصة لـ”صوت لبنان”.

وتجدر الإشارة، إلى ان “المادة متوفرة لدى جميع الشركات”.

وكان طمأن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البركس إلى أن لا أزمة بنزين، والبضائع متوفرة في المستودعات بانتظار الموافقات المسبقة التي تصدر عن مصرف لبنان المركزي.

وقال لـ”العربي الجديد” إن “إقفال بعض المحطات أبوابها مرتبط بشح أو نفاد الكمية مع عدم توزيع المادة ربطاً بأن البلاد كانت مقفلة منذ 3 أيام نتيجة العطل ويفترض أن تحلّ الأمور اليوم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولار
    باسل الخطيب لصوت بيروت: لا سقف للدولار في حال...
    الدولار الجمركي.. الإقرار أم الهروب؟
    النواب التغييريون
    هل اقترب "التغييريون" من إعلان مرشّحهم الرئاسي؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مرفأ بيروت
    تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!
    ربيع الهبر
    تصريح "ناري" لربيع الهبر عن قفزة جديدة للدولار!!
    الطفلة السورية جوى استانبولي
    قاتل الطفلة السورية "جوى استانبولي" في قبضة الأمن