الجمعة 17 شوال 1445 ﻫ - 26 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لا تأخير في رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين

منذ ساعتين
وزارة المالية

وزارة المالية

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، بعد مغادرته جلسة مجلس الوزراء، أنّ “لا تأخير في رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين كما أشيع”.

وقال: “سيعمل موظفو الوزارة يوم غد السبت وإذا اضطروا يوم الأحد من أجل تأمين الرواتب في وقتها”.

يشار إلى أن المكتب الإعلامي لوزير الماليّة أعلن أمس الخميس​، أنّه و “تزامنًا مع روزنامة العمل بشأن البدء بتحضيرات الموازنة السّنويّة للحكومة، وقّع وزير الماليّة تعميمًا موجّهًا إلى الوزارات بموجب كتب رسميّة، للمباشرة في إعداد مشروع موازنة العام 2025، متمنّيًا أن يتضمّن المشروع توجّهًا إصلاحيًّا، بعد إقرار موازنتَين تصحيحيّتَين”.

وأوضح في بيان، أنّ “التّعميم تضمّن أيضًا الإطار العام المطلوب في إعدادها، ومن أبرز بنوده وضع سقوف للإنفاق حدّها اعتمادات موازنة 2024، في ظلّ توقّع أن تتأثّر الإيرادات بالأوضاع الأمنيّة غير المستقرّة، وذلك بغية عدم ترتيب أي عجز يهدّد الاستقرارَين المالي والنّقدي”. وأشار إلى أنّ “مشروع الموازنة يلحظ توجّهًا واضحًا نحو تعزيز الإنفاق الاستثماري، الّذي من شأنه إعادة العجلة الاقتصاديّة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    حزب الله يستهدف قافلة عسكرية إسرائيلية
    فيديو.. كمين مركب لحزب الله يستهدف قافلة عسكرية إسرائيلية
    قضاة لبنان
    "القضاء الأعلى": ما نشر عن سفر القضاة ورواتبهم عار من الصحة
    السراي الحكومي
    مجلس الوزراء وافق على اعتمادات استكمال الأوتوستراد الساحلي الجنوبي

    الأكثر قراءة

    عنصر من شعبة المعلومات
    بقبضة المعلومات.. نفذوا أكثر من 100 عمليّة سلب على طريق المطار وخلدة والطيونة!
    مستشفى في لبنان
    بين الوزارة والجمعية.. "فيلم" مستوصفات طويل!
    مطار رفيق الحريري الدولي
    ماذا تفعل طائرة تحمل عبارة "تل أبيب" في مطار رفيق الحريري؟