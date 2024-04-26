أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، بعد مغادرته جلسة مجلس الوزراء، أنّ “لا تأخير في رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين كما أشيع”.

وقال: “سيعمل موظفو الوزارة يوم غد السبت وإذا اضطروا يوم الأحد من أجل تأمين الرواتب في وقتها”.

يشار إلى أن المكتب الإعلامي لوزير الماليّة أعلن أمس الخميس​، أنّه و “تزامنًا مع روزنامة العمل بشأن البدء بتحضيرات الموازنة السّنويّة للحكومة، وقّع وزير الماليّة تعميمًا موجّهًا إلى الوزارات بموجب كتب رسميّة، للمباشرة في إعداد مشروع موازنة العام 2025، متمنّيًا أن يتضمّن المشروع توجّهًا إصلاحيًّا، بعد إقرار موازنتَين تصحيحيّتَين”.

وأوضح في بيان، أنّ “التّعميم تضمّن أيضًا الإطار العام المطلوب في إعدادها، ومن أبرز بنوده وضع سقوف للإنفاق حدّها اعتمادات موازنة 2024، في ظلّ توقّع أن تتأثّر الإيرادات بالأوضاع الأمنيّة غير المستقرّة، وذلك بغية عدم ترتيب أي عجز يهدّد الاستقرارَين المالي والنّقدي”. وأشار إلى أنّ “مشروع الموازنة يلحظ توجّهًا واضحًا نحو تعزيز الإنفاق الاستثماري، الّذي من شأنه إعادة العجلة الاقتصاديّة”.