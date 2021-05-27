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لا جدول لأسعار المحروقات... ولا رفع للدعم في وقت قريب

27 - مايو - 2021
طوابير سيارات أمام محطة محروقات

طوابير سيارات أمام محطة محروقات - ارشيفية

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أفادت وكالة الأنباء المركزية انه “بسبب عدم حضور الموظفين الى المديرية العامة للنفط لن يصدر جدول تركيب اسعار المحروقات الذي كان يفترض صدوره اليوم ويمكن ان يؤجل الى الاربعاء المقبل”.

وفي السياق، أعلن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن جدول الأسعار لن يصدر اليوم وبالتالي لا تبدلَ فيها، مطمئناً، في حديث اذاعي، ألا رفع للدعم عن المحروقات في وقت قريب.

وأكد أبو شقرا تبلّغه من المعنيّين أن مشكلة البواخر، التي لم تتمكّن من تفريغ حمولتها بسبب تحويل الأموال، قد حُلّت، متمنّياً على الشركات المستوردة ضخّ المحروقات في الأسواق.

وأشار الى أن كمية المحروقات التي ستتوفر في الأسواق كافية للمواطنين، لكن المهم هو عدم التهافت.

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