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لا جلسة لمجلس الوزراء في المدى المنظور.. و"الحزب" أمام خيارين!

منذ 47 دقيقة
السراي الحكومي

السراي الحكومي

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لم تتّضح الصورة بعد حول ملف قيادة الجيش، ولا تزال الطروحات الممكنة قيد الدرس، وهي إمّا تعيين قائد جديد للجيش في مجلس الوزراء، وإما التمديد للقائد الحالي العماد جوزاف عون بتعديل القانون في مجلس النواب.

وأكدت مصادر حكومية لـ”الجمهورية” أن لا جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل ولا حتى في المدى المنظور، وأن الدراسة التي أعدّها الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية لم تحسم الخيارات، إنما وضعت احتمالات عدة مرفق كل منها بآليته ونتائجه وتخلص إلى أن القرار يبقى سياسيًا.

وكشفت المصادر أنّ تريّث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بطرح الأمر يعود إلى عدم حسم “حزب الله” موقفه في هذا الشأن، وأن الحزب بات مُحرجًا وأمامه خياران: إمّا إرضاء رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بالتعيين، وإمّا عدم الوقوف في وجه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والسير في خيار التمديد.

وأشارت المصادر إلى أنّ ميقاتي سيجري فور عودته من قمة المناخ التي تعقد هذه السنة في دولة الامارات العربية المتحدة الأسبوع المقبل، جولة اتصالات جديدة ليُبنى على الشيء مقتضاه. ورجّحت ألا يطرح ميقاتي التمديد داخل مجلس الوزراء لئلا يتعرّض القرار للطعن. أما التعيين فيقدم عليه كونه من صلاحيات الحكومة لكنه يفضّل توافر التوافق السياسي حوله.

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