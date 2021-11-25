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لا حدود لـ”جنون” دولار السوق السوداء.. كم بلغ صباح اليوم؟

منذ 18 ساعة
دولار - تعبيرية

دولار - تعبيرية

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سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس، ما بين 24200 و24250 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس الأربعاء ما بين 24100 و24200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وبدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجيا منذ 2019 أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها خلال العامين الأخيرين الأمر الذي دفع بثلاثة أرباع السكان إلى صفوف الفقراء.

وحذر خبراء اقتصاديون من تداعيات أزمة لبنان مع دول الخليج على الواقع الاقتصادي اللبناني، مشيرا إلى أن القطاعات الإنتاجية التي كانت تشكل مدخلا للدولار ستتضرر، عدا عن إغلاق مؤسسات سعودية في لبنان.

وتوقع الخبراء مزيداً من الضغط، خصوصا على سعر صرف الدولار وإرتفاع نسبة البطالة والركود الاقتصادي.

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