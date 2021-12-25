السبت 21 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 25 ديسمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لا حدود لـ”جنون” دولار السوق السوداء.. كم بلغ صباح اليوم؟

منذ 4 ساعات
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت، ما بين 27000 و27100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس الجمعة، ما بين 26950 و27000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وبدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجيا منذ 2019 أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها خلال العامين الأخيرين الأمر الذي دفع بثلاثة أرباع السكان إلى صفوف الفقراء.

وحذر خبراء اقتصاديون من تداعيات أزمة لبنان مع دول الخليج على الواقع الاقتصادي اللبناني، مشيرا إلى أن القطاعات الإنتاجية التي كانت تشكل مدخلا للدولار ستتضرر، عدا عن إغلاق مؤسسات سعودية في لبنان.

وتوقع الخبراء مزيداً من الضغط، خصوصا على سعر صرف الدولار وإرتفاع نسبة البطالة والركود الاقتصادي.

    المزيد من أخبار لبنان

    البابا فرنسيس
    البابا فرنسيس قلق على لبنان
    كورونا لبنان
    الاقفال العام وارد… احذروا خطر كورونا في الاعياد
    توقعات الطقس
    إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    زينة عكر
    “الانتربول” يُلاحق الوزيرة السابقة زينة عكر وزوجها
    كورونا لبنان
    الاقفال العام وارد… احذروا خطر كورونا في الاعياد
    واتساب
    لمستخدمي واتساب وفيسبوك.. خذوا حذركم!!