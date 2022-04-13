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لا داعي للهلع... أزمة الطحين حُلّت!

13 - أبريل - 2022
الخبز

الخبز

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أكّد نقيب أصحاب الأفران علي ابراهيم، ألا أزمة طحين.

وأوضح في حديثٍ إذاعي أنّه “تمّ صرف الاعتمادات لمطاحن عدّة، على أن تُستكمل العملية اليوم”، مشدّداً على أنّ “لا لزوم للاكتظاظ أمام الأفران، وبوشر توزيع الخبز على المحال والسوبرماركت”.

وشهدت ازمة الخبز والطحين انفراجة مع توقيع رئيسُ الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل قرارًا يقضي بسحب ١٥ مليون دولار في شكلٍ استثنائي من حسابات السحب الخاصة بلبنان أي ما يعرف بالـsdr لتأمين حاجة السوق الطارئة من القمح.

وكان لبنان حصل في ايلول الماضي من صندوق النقد الدولي على مبلغ 1.135 مليار دولار في بدل حقوق السحب الخاصة «إس دي آر» (SDR)، وهي حصة لبنان من الصندوق عن 2021 وقيمتها 860 مليون دولار، وعن العام 2009 وقيمتها 275 مليون دولار، وتم ايداعه في حساب مصرف لبنان.

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