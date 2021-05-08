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لا رفع للدعم دون بطاقة تمويلية... هذا ما نقله أبو شقرا عن دياب

8 - مايو - 2021
محطة بنزين

محطة بنزين

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نفى ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام”، الاخبار التي يتم تداولها على مواقع التواصل الجتماعي عن تبليغ شركات النفط الموزعين برفع الدعم عن المحروقات، مشيرا الى أن رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب كان أبلغهم خلال اجتماعهم معه، أنه “لا رفع للدعم دون بطاقة تمويلية”.

وأوضح أن “مثل هذه الاخبار تثير البلبلة بين المواطنين الذين لم يعودوا يحتملوا المزيد من الازمات والتوتر والاخبار التي تزيد من قلقهم وتخوفهم من المستقبل في حال رفع الدعم”.

وناشد أبو شقرا باسمه وباسم زملائه في قطاع النفط، المسؤولين “تشكيل حكومة في اسرع وقت لانقاذ الوطن من الانهيار والمواطنين من هذا الوضع الذي لم يعد يحتمل”، كما طالب ب “العمل على تثبيت سعر الدولار قبل كل شيء”.

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