لا صيدليات ابتداءً من صباح غد وحتى تحقيق هذا الأمر!

أكّد تجمع اصحاب الصيدليات أنه لم يعد يستطيع الاستمرار في العمل لخدمة المرضى، معلناً التوقف عن العمل اعتبارا من صباح الجمعة 2021/7/16 الى حين اقرار وزارة الصحة لجداول ومؤشر الاسعار وتامين الحماية للصيدليات “لنتمكن من الاستمرار برسالتنا”.

وفي ما يلي بيان التجمع:

بعد الاستباحة اليومية التي تتعرض لها الصيدليات وتهديد الصيدلي بحياته وممتلكاته نتيجة لعدم توفر الادوية في الصيدليات وكل ذلك يجري على مرأى ومسمع من وزارة الداخلية والقوى الامنية التي يفترض ان تؤمن الحماية وتصون كرامة المواطنين.

وبعدما حدد وزير الصحة اكثر من موعد لاصدار اللوائح التي تبين الادوية المدعومة والاخرى التي سيرفع عنها الدعم بحسب الاتفاق بين الوزارة والمصرف الا انه وللاسف لم يتم الايفاء بأي من تلك الوعود وبقيت حبرا على ورق وبقيت الصيدليات بمواجهة الناس خالية من الادوية نتيجة لتمنع المستوردين والمستودعات عن التسليم قبل صدور اللوائح.

وعلى الرغم من مطالباتنا المتكررة لمعالي الوزير بضرورة الاسراع بترشيد الدعم وفق لوائح واضحة ليتم تامين حاجة الناس من الادوية الا ان الجواب كان دوما هو بوضع الخطوط الحمراء على الدعم دون الالتفات الى ان المرضى لم يعودوا يجدوا علاجاتهم بعد ان اصبحت الصيدليات شبه خاوية منها.

في خضم كل ذلك يرى تجمع اصحاب الصيدليات باننا لم نعد نستطيع الاستمرار في عملنا لخدمة المرضى ونجد انفسنا مرغمين على التوقف عن العمل اعتبارا من صباح يوم الجمعة 2021/7/16 الى حين اقرار وزارة الصحة لجداول ومؤشر الاسعار وتامين الحماية للصيدليات لنتمكن من الاستمرار برسالتنا.