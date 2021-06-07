الخميس 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 30 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لا صيدليات يوم الجمعة... "لامسنا الخطوط الحمراء"

7 - يونيو - 2021
صيدلية

صيدلية

A A A
طباعة المقال

صدر عن تجمع أصحاب الصيدليات البيان الآتي:

بعد الوعود المتكررة التي أطلقها مستوردو الادوية بتسليم الصيدليات احتياجاتها من الدواء، وبعد مرور اكثر من شهر على توقفهم شبه الكامل عن التسليم وخصوصا أدوية الامراض المزمنة التي يصلنا من بعضها شهريا قطعة او قطعتين بينما البعض الاخر لا يصل منه شيء.

كما ان مخزوننا من حليب الأطفال قد نفذ بالكامل في حين نجده متوفراً على صفحات التواصل الاجتماعي وبأسعار مضاعفة مما يدل على ان هناك من يحتكره بالتعاون والتنسيق مع بعض التجار او من يعمل معهم.

اننا ومن باب إحساسنا بالمسؤولية تجاه الناس وشعورنا بمعاناتهم التزمنا بصرف الادوية التي بحوزتنا لمستحقيها من المرضى دون ان يدخل بالمقابل الا القليل مما أدى الى فراغ الرفوف من معظم الادوية وخصوصا الادوية المزمنة وادوية المضادات الحيوية الضرورية لعلاج الحالات الحادة.

ومن هنا فإننا نجد أنفسنا امام حائط مسدود لجهة تأمين الادوية لمرضانا ولذلك فاننا نعلن عن توقفنا القسري عن العمل يوم الجمعة المقبل ٢٠٢٠/٦/١١واطلاق صرخة بوجه المسؤولين عن الازمة باننا لامسنا الخطوط الحمراء والامن الصحي والدوائي والغذائي اصبح مهددا بشكل جدي اذا لم يتم اتخاذ التدابير الضرورية التي تؤمن وصول الادوية وحليب الاطفال للصيدليات لسد حاجة المرضى والاطفال.

على ان يتبع ذلك تحركات تصعيدية اخرى تتناسب مع الواقع المزري الذي اوصلنا اليه من يفترض انهم يتحملون مسؤولياتهم تجاه صحة الناس وأمنهم الصحي والغذائي.

    المزيد من أخبار لبنان

    اللبنانيون على موعد مع أسعار جديدة في خدمات الاتصالات
    بالتفصيل.. تعرفوا على أسعار شركة ألفا الجديدة
    الوزير عباس الحلبي
    وزير التربية: هناك صعوبة في العودة إلى المدارس مطلع العام المقبل!
    قائد الجيش جوزاف عون
    قائد الجيش: دولة قطر كانت دوما سبّاقة في الوقوف إلى جانب لبنان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شركتا الاتصالات في لبنان: الفا وتاتش
    فاتورة الخلوي خمسة أضعاف... وهيركات على الشحن المسبق
    عائلة عبدالله اللبنانية تقدم شهادة حياتها في الفاتيكان
    في قلب الفاتيكان: عائلة لبنانية تقدّم شهادة حياتها بعد حادثة دهس 3 من أولادها
    الرئيس نجيب ميقاتي
    أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟