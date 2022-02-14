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"لا عقبات أمامنا"... هذا ما كشفه وزير البترول المصري عن عملية إمداد لبنان بالغاز

14 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 14 - فبراير - 2022 6:35 مساءً
مصر تزيد من انتاج الغاز
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اعلن وزير البترول المصري طارق الملا أن الجدول الزمني لعملية إمداد لبنان بالغاز الطبيعي المصري بالتعاون مع الأردن وسوريا يبقى مرنا، مشيرا إلى وجود مسائل إجرائية فقط، وفق ما نقلت “روسيا اليوم” عن وسائل اعلام مصرية.

وقال على هامش معرض مصر للبترول “إيجبس” اليوم في توضيح حول موعد ضخ الغاز المصري إلى لبنان: “نريد إرسال الغاز إلى أشقائنا في لبنان. الجدول الزمني مرن، لأن هذا يعتمد على أطراف أخرى”.

وأضاف: “اتفقنا على الأمور التقنية والمالية، ومن المفترض أن تنتهي الأعمال التقنية في نهاية شباط … المسألة مسألة إجراءات، ولا عقبات أمامنا”.

وتابع: “نعمل مع البنك الدولي والولايات المتحدة ولبنان، والمفاوضات تسير بشكل جيد”.

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