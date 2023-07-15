السبت 27 ذو الحجة 1444 ﻫ - 15 يوليو 2023 |
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"لا قدح وذم في تغريدة صادق"... مكاري: الشكوى غير فعّالة!

منذ ساعتين
وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري

وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري

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رفض وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري “سجن الصحافين مهما حدث”، لافتةً إلى أن “القضاء المتعلق بقانون الإعلام قديم، وأن امور المحاكمات غير واضحة”.

وفي حديث لـ”صوت لبنان” أشار إلى “العمل على قانون اعلام جديد منبثق عن القانون الموجود في لجنة الإدارة والعدل، لجهة الغاء محكمة المطبوعات، والنظر بقضايا الإعلام من قبل القانون العادي مع التشديد على عدم السجن، بصرف النظر عن الجنايات، وباستبدال السجن بغرامة، بما يزيل الالتباسات”.

وأضاف، “القانون الجديد المعدّل يفرّق بين النشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتواجد الرقمي الافتراضي للمؤسسات الإعلامية ذات الهيكلية الإدارية على هذه المواقع”.

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