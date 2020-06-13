“لا لدويلة داخل الدولة لا لسلاح غير الشرعي”… تحرك لـ “المنتدى السياسي الاقتصادي الاجتماعي”

نظم المنتدى السياسي الاقتصادي الاجتماعي تحركاً اليوم في جونية تحت عنوان “لا لدويلة داخل الدولة لا للسلاح غير الشرعي” للمطالبة بتطبيق القرارات الدولية لتجنيب لبنان الأسوأ.

وشارك في التحرك عدد كبير من اللبنانيين.

وبعد الاتهامات الموجهة للمنتدى بالمشاركة في أعمال التخريب الحاصلة، يظهر هذا المشهد أن من يشارك في هكذا تحركات لا يمكن أن يكون شريكاً لمن يكسرون ويخربون، ويظهر من الذي يحرض الشارع ضد المنديات وعلى مشروع الشيخ بهاء الحريري الذي يسعى لجمع اللبنانيين والخروج بهم من هذه الأزمة الى وضع أفضل.