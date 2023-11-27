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"لا للتهجير والانتقال القسري للسكان".. حجار: لا لتفتيت المنطقة إلى دويلات متناحرة

منذ 15 دقيقة
الوزير هكتور حجار

الوزير هكتور حجار

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شارك وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار على مدى يومين في الدورة العادية الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية في القاهرة، بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال حجار، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية: “نحن ضد أي عملية تهجير جديدة سواء للفلسطينيين من أرضهم أو للبنانيين من قراهم. نحن مع إيجاد حلول سياسية مبنية على العدالة والحقوق وبعيدة كل البعد عن مشاريع اغتصاب الأرض تحت أي مسوغ”.

وعن ملف النزوح السوري، لفت حجار إلى أن “لبنان، البلد الصغير بمساحته وعدد سكانه، هو البلد الأول في العالم من حيث عدد اللاجئين مقارنة مع عدد السكان، والبلد الأول في العالم الذي يوازي فيه عدد السكان عدد اللاجئين والنازحين ما يقارب نصف عدد سكانه، مما أدى إلى تداعيات جمة على كل المستويات”.

ودعا “الدول العربية إلى تعزيز التضامن العربي في وجه المخاطر المحدقة بالمنطقة حفاظاً على أمن الشعوب والبلدان العربية”، وقال: “لا لتفتيت المنطقة الى دويلات متناحرة، لا للتغيير الديموغرافي ولا للتهجير والانتقال القسري للسكان”.

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