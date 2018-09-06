لا مادة في الدستور تنص على أن باسيل يشكل الحكومات… بوعاصي لـ”لبنان الحرّ”: كلي فخر أني قاتلت الى جانب الأبطال

أكد وزير الشؤون الإجتماعية عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بوعاصي أن ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية تعني له الكثير، وقال: “كم كان لي شرف القتال الى جانب رفاقي الأبطال، وكم شعرت بالأسى عندما غمرت أمهاتهم، وحاول الكثيرون قتل هذه الذكرى وكان خيرًا أننا إستمرينا باحيائها والمجتمع الذي ينتج شبابًا من هذه الخامة يستحق الحياة”.

كلام بوعاصي جاء خلال مداخلة عبر إذاعة “لبنان الحرّ”، قال خلالها: “لا ولن أخرج يومًا من صفوف مقاومتنا التي إنتقلت من المقاومة العسكرية الى المقاومة السياسية ولم أخذ يومًا قرارًا في وزارتي من دون النظر الى تضحيات رفاقي، هم نجم الشمال الذي ينير دربي”.

في موضوع تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب، علق بوعاصي: “مهما طارت بالآخر بدها تغط، فلا أحد يهوّل علينا وهنا دور وشطارة الطيار”، مشيرًا إلى أن لا عقدة لدى “الجمهورية القوية” بموضوع تشكيل الحكومة فيما تشكل “القوات اللبنانية” عقدة للجميع، ويريدون إلغاءها لأن الناس رأت في “القوات” شفافية ونزاهة، ويجب الخروج من منطق الإستئثار والإلغاء وإحترام خيار من أعطوا “القوات” 15 مقعدًا نيابيًا.

وتابع بوعاصي: “أبي لم يورثني وزارة الشؤون الإجتماعية، والمالك الوحيد لمؤسسات الدولة هو الناس، ولا يجوز أن ننسى الدستور المستوحى من إتفاق الطائف للدخول في أعراف لا بداية لها ولا نهاية، ليس هناك من منصب بإسم فريق معين، ولنا الحق بالمطالبة بجميع المقاعد من دون تردد”.

وأشار إلى أن لا مادة في الدستور اللبناني تنص على أن الوزير جبران باسيل يشكل الحكومات، إنما الرئيس المكلف هو من يشكل الحكومة، وأردف: “لا أحد يستطيع أن يلغي دستور لبنان وأي مس بالدستور يعرض الإستقرار اللبناني لخطر كبير ونحن دستوريون وجمهوريون”.

وعن توزيع الحقائب الوزارية في التشكيلة الحكومية، قال: ” كان لدينا 8 نواب و3 وزارات، واليوم أصبحنا 15 نائبًا ويريدون ان نبقى 3 وزراء، لا يمكن ان ندخل بالمنطق التنازلي”.

وردًا على سؤال، أجاب بوعاصي: “لا ننتظر أي إشارة سعودية أو خارجية لنتنازل، وهذا الكلام سخيف، نحن أصدقاء المملكة العربية السعودية وهناك جالية لبنانية كبيرة، أما داخليًا فقراراتنا لا تنبع إلا من قناعاتنا”.

وعن أزمة تطبيع العلاقات مع سوريا أكد بوعاصي أن مشكلة “القوات” مع نظام الأسد مشكلة كبيرة جدًا، مشيرًا الى أن الموضوع محيّد اليوم الى حين تشكيل الحكومة، ونظرتنا لهذا النظام هي نظرة من دمر بلده وشعبه.

وسأل بوعاصي: “هل كان “التيار” داعمًا للعهد خلال ولايه الرئيس ميشال سليمان مثلًا؟، نحن حريصون على العهد، ويحق لنا إعطاء رأينا”.

وختم بوعاصي: “لا يمكن لـ”القوات” أن تشوه صورة العماد عون الذي ساهمت بوصوله الى رئاسة الجمهورية، وبالتالي “القوات” لا يمكن أن تشوه صورة الرئاسة الأولى”.

المصدر اذاعة لبنان الحر